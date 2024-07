© Foto: Jacquelyn Martin - AP/dpa



Fed-Chef Jerome Powell ist in seiner jüngsten Rede vor dem US-Kongress betont auf die Schwäche am Arbeitsmarkt eingegangen. Damit könnte eine Zinssenkung im Bereich des Möglichen sein. Aber wann?In einer langsam eingeleiteten Wendung signalisierte Jerome Powell, Vorsitzender der US-Notenbank, während seiner jüngsten Anhörung vor dem US-Kongress, dass eine Senkung der Leitzinsen in Betracht gezogen wird. Einen möglichen Zeitplan nannte er jedoch nicht. Powell äußerte sich besorgt über das Risiko, dass anhaltend hohe Zinsen das Wirtschaftswachstum gefährden könnten. Diese Äußerungen kommen zu einem kritischen Zeitpunkt, da die Inflation nachlässt und der Arbeitsmarkt erste Anzeichen einer …