Vernier/Ostermundigen (ots) -Mit dem Mietauto die Feriendestination entdecken, hat einen besonderen Reiz. Damit die Automiete ohne böse Überraschungen verläuft, müssen einige Punkte beachtet werden. Der TCS empfiehlt eine Online-Buchung des Mietautos im Vorfeld, ein gründlicher Check bei der Übernahme und ein ausreichender Versicherungsschutz. Mit den Ratschlägen des TCS vermeiden Reisende unvorhergesehene Kosten.Der TCS Reisebarometer 2024 (https://www.tcs.ch/de/der-tcs/presse/medienmitteilungen-2024/schweizer-bevoelkerung-will-sicher-reisen.php) hat es deutlich gezeigt: Mietautos haben als Fortbewegungsmittel auf Reisen an Beliebtheit zugelegt und rangieren nun nach dem eigenen Auto, dem Flugzeug und dem Zug auf Rang vier. Das erstaunt nicht, schliesslich bietet ein Mietauto zahlreiche Vorteile. Man ist flexibel und kann die Umgebung nach eigenem Gutdünken erkunden. Wenn man im Ausland ein Auto mietet, gilt es jedoch ein paar Punkte zu beachten, damit das Selbstfahr-Erlebnis nicht zu einem Ärgernis wird.Online-Buchung im Voraus zahlt sich ausStressfrei und meist günstiger ist es, wenn man das Mietauto im Vorfeld im Internet bucht. Dabei lassen sich Preise und Konditionen vergleichen und benötigte Extras wie Navi, Kindersitz oder zusätzliche Fahrer dazu buchen. Auch der Abhol- und Rückgabeort des Mietautos muss sorgfältig ausgewählt werden. Praktisch ist, wenn man das Mietauto gleich am Flughafen übernimmt. Bei Mietautostationen in der Stadt muss man noch den Weg dorthin mit ÖV oder Taxi einberechnen. In den meisten Fällen lohnt sich eine Miete mit unbegrenzten Kilometern. Sind nur eine bestimmte Anzahl Kilometer inkludiert und werden diese überschritten, wird es rasch teuer.Über die Plattform TCS Mietauto (https://www.ferienmietwagen.ch/de/) lassen sich Mietwagen in 50 Ländern bei Qualitätsanbietern buchen. TCS Mitglieder profitieren dabei von Rabatten, einem Vollkaskoschutz, einem inkludierten Zusatzfahrer und einer kostenlosen Stornierung vor Mietbeginn.Gründlicher Check vor der ÜbernahmeBei der Übernahme müssen Voucher (ausgedruckt), Kreditkarte und (internationaler) Führerschein vorgelegt werden. Üblich ist auch, dass man mittels Kreditkarte eine Kaution hinterlegt, die nach der Rückgabe wieder freigegeben wird. Das Mietauto sollte immer vollgetankt sein, wenn man es übernimmt. Vor der definitiven Übernahme ist ein gründlicher Check des Autos Pflicht. Das Auto muss auf Beulen, Kratzer und Glasschäden überprüft werden. Bereits bestehende Schäden dokumentiert man am besten mit einem Video. Wichtig ist ausserdem, dass Reifen, Räder, Tankanzeige, Scheinwerfer und Klimaanlage kontrolliert werden. Zudem sollte man sich vergewissern, dass Warnweste, Pannendreieck und Reserverad vorhanden sind.Ganz wichtig ist bei der Automiete die Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 1 Million Franken. Empfehlenswert ist zudem eine Vollkaskoversicherung ohne Selbstbehalt. Wer über eine Onlineplattform mietet, ist meist durch den Vermittler versichert und nicht durch den Vermieter. Oft versucht der Vermieter bei der Übernahme noch zusätzliche Versicherungspakete zu verkaufen. Es ist deshalb wichtig, alle Buchungsunterlagen zur Hand zu haben, um den gebuchten Versicherungsstatus überprüfen zu können.Vor der Rückgabe ist es sinnvoll, alle Profile und Daten, die man im Auto erfasst hat, zu löschen. Ein Miet-Tag beträgt in der Regel 24 Stunden. Wer diesen Zeitraum überzieht, muss oft einen ganzen zusätzlichen Tag bezahlen. Die pünktliche Rückgabe des vollgetankten Fahrzeugs erfolgt im Idealfall während der Öffnungszeiten der Mietwagenfirma. So erhält man gleich die Bestätigung, dass alles in Ordnung ist und man kann stressfrei die Heimreise antreten.Pressekontakt:Marco Wölfli, Mediensprecher TCSTel. 058 827 34 03 | marco.woelfli@tcs.chOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100921367