Der DAX hat am Vortag massiv an Wert verloren, nachdem US-Notenbankchef Powell den Zinssenkungshoffnungen der Anleger keine neue Nahrung gegeben hat. Außerdem sorgt die Situation in Frankreich nach den Stichwahlen nicht für gute Stimmung. Auf Unternehmensebene stehen vor allem Airbus, Compugroup, Evotec, HelloFresh, Lufthansa, Porsche SE, VW im Fokus.

Den vollständigen Artikel lesen ...