Stuttgart, die Drehscheibe der Automobilindustrie in Europa, konnte mehr Teilnehmende begrüßen und präsentierte weltweit anerkannte Beschlüsse und Innovationen in den Bereichen Elektrofahrzeuge, Batterietechnologie und Lieferkette.

STUTTGART, DEUTSCHLAND / ACCESSWIRE / 10. Juli 2024 / The Battery Show Europe und die Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe, Europas führende Veranstaltung rund um Batterie-, Wasserstoff- und Elektrofahrzeugtechnologie, hat während der dreitägigen Veranstaltung auf der Messe Stuttgart vom 18. bis 20. Juni 2024 über 20.000 Besucher empfangen. Zu den wichtigsten Ausstellern zählten Unternehmen wie Siemens, Parker, Lyric Germany, Keyence, Atlas Copco, ScanTech und ThermoFisher Scientific.

Neben hochkarätigen Ausstellern bot die Veranstaltung auch Produktpräsentationen, bei denen Teilnehmende neue Technologien kennenlernen und die neuesten Innovationen aus erster Hand erleben konnten. Ein weiteres Highlight der Messe war das Open Tech Forum, das mit mehr als 20 Präsentationen zu den Themen Herstellung, Entwicklung und Qualitätskontrolle von Batterien sowie prädiktive Batterieanalytik ein erweitertes Informationsangebot bot.

"Der Markt für Elektrofahrzeuge entwickelt sich in ganz Europa weiter, da die Region ständig neue Regelungen einführt, um sein Wachstum zu fördern", sagte John Lewinski, Vice President, Informa Markets Engineering. "Als weltweit führende Veranstaltung in den Bereichen Automobil, Elektrofahrzeuge und Energiespeicherung spielt The Battery Show in Stuttgart eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Schnittstelle zwischen europäischen und globalen Märkten. Die diesjährige Veranstaltung hat die besten Innovatoren im Herzen der Automobilindustrie zusammengebracht, um neue Technologien zu entdecken, die weltweit Auswirkungen zeigen."

"Wir werden von Lehrenden zu Lernenden", sagte Sebastian Wolf, Chief Operating Officer von PowerCo, dem Geschäftsbereich Batterien von Volkswagen, und Diskussionsteilnehmer auf der The Battery Show Europe, gegenüber Bloomberg. "Wir müssen uns alle darauf konzentrieren, schneller und kosteneffizienter zu werden."

The Battery Show Europe unterstreicht das anhaltende Wachstum der europäischen Märkte für Batterien und Elektrofahrzeuge, deren Wert auf 250 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Dieses Thema wurde im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit dem Titel "Battery Regulation and Battery Passport: Efficient policies for a competitive European automotive sector" (Reglementierung von Batterien und Batteriepässe: effektive Politik für einen wettbewerbsfähigen europäischen Automobilsektor) erörtert. In Anbetracht der fortschreitenden Expansion hat die deutsche Bundesregierung vor kurzem Batteriepässe als digitale Identifizierungstechnologie entwickelt, die es ermöglicht, Batteriemineralien und -materialien entlang ihrer gesamten Lieferkette zu verfolgen. Diese neue Technologie wurde von Systemiq vorgestellt, einem Unternehmen, das an der EU-weiten Integration von Batteriepässen arbeitet.

Die Pässe werden auch lebenslangen Zugang zu Kohlenstoffemissionen, recycelten Materialien und mehr ermöglichen, um die Hersteller zu mehr Transparenz zu ermutigen und sich auf die Vorschrift einzustellen, dass ab 2027 in der Europäischen Union verkaufte Elektrofahrzeuge die Zusammensetzung der Batterien, einschließlich der Herkunft der wichtigsten Materialien, des Kohlenstofffußabdrucks und des Gehalts an recycelten Materialien, angeben müssen.

Neben dem verstärkten Fokus auf Batteriepässe gab es einen neuen Ausstellungsbereich "Exploring BESS Technology" (Einblicke in BESS-Technologie), der sich mit stationären Energiespeichersystemen (ESS) befasste, die einen wichtigen Wachstumssektor der Branche darstellen. Diese Technologie, mit der Energie gespeichert und bei Bedarf wieder in Elektrizität umgewandelt werden kann, kann sowohl für den Netzbedarf als auch für den Mobilitätsbedarf genutzt werden. ESS gilt als eine Form der erneuerbaren Energie und kann auch im Rahmen von Nachhaltigkeitsinitiativen eingesetzt werden.

Die nächste The Battery Show Europe findet vom 3. bis 5. Juni 2025 wieder in Stuttgart statt. The Battery Show North America findet vom 7. bis 10. Oktober 2024 in Huntington Place, Detroit, Michigan, einem neuen Standort mit erheblichem Wachstum, statt. Registrieren Sie sich für die größte Messe für Batterien und Elektrofahrzeuge in Nordamerika unter www.thebatteryshow.com.

Halten Sie sich über die offiziellen Medienpartner der Messe, Battery Technology und DesignNews, auf dem Laufenden und erfahren Sie mehr über die neuesten Entwicklungen in der Branche sowie über zwei neue Veranstaltungspremieren - The Battery Show South (16./17. April 2025, Georgia World Congress Center, Atlanta, Georgia) und The Battery Show Asia in Hongkong (15./17. Juli, AsiaWorld-Expo). Die zweite Ausgabe der neu hinzugekommenen The Battery Show India wird vom 3. bis 5. Oktober 2024 im India Expo Centre stattfinden.

