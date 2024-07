Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aussagen von FED-Chef Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats haben die Zinserwartungen per saldo nicht wesentlich verändert, so die Analysten der Helaba.Ein Schritt im September werde mehrheitlich erwartet, sei aber nicht vollständig eingepreist. Heute spreche Powell vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses. Die Ausführungen dürften sich mit denen vom Vortag decken und kaum Markteinfluss haben. Letztlich entscheide die Notenbank in Abhängigkeit der Datenlage und wichtig in diesem Zusammenhang seien die morgen anstehenden Verbraucherpreise in den USA. Bis dahin könnten sich Marktteilnehmer in Zurückhaltung üben. ...

