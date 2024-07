© Foto: picture alliance / dpa | Julian Stratenschulte



Aufgrund einer Umstrukturierung bei Audi in Brüssel hat VW seine Gewinnprognose kassiert. Die Aktie steht am Mittwoch unter Beobachtung. Erste Analysten schätzen die Lage ein. Volkswagen sieht sich gezwungen, aufgrund geringer Nachfrage nach dem Luxus-Elektrofahrzeug Audi Q8 e-tron, das Werk in Brüssel zu überprüfen und hat seine Gewinnerwartungen entsprechend gesenkt. Audi, eine Tochtergesellschaft von VW, hat für die Anlage, die rund 3000 Mitarbeiter beschäftigt, einen "Informations- und Konsultationsprozess" eingeleitet, um mögliche Optionen für den Standort zu prüfen. Dabei schließt Audi auch die Möglichkeit einer Betriebseinstellung nicht aus, falls keine alternativen Lösungen gefunden …