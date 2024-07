EQS-Ad-hoc: Meta Wolf AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Meta Wolf AG bereitet Bezugsrechtskapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 60.000.000,00 vor



10.07.2024 / 09:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR der Meta Wolf AG

Kranichfeld ISIN: DE000A254203 / WKN: A25420

Meta Wolf AG bereitet Bezugsrechtskapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 60.000.000,00 vor Kranichfeld, den 10. Juli 2024 - Vorstand und Aufsichtsrat der Meta Wolf AG ("Gesellschaft"), Kranichfeld (ISIN DE000A254203 / WKN A25420), haben heute beschlossen, der für den 16. August 2024 geplanten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft eine Bezugsrechtskapitalerhöhung vorzuschlagen. Der Beschlussvorschlag an die Hauptversammlung sieht vor, dass das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage mit einem angestrebten Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 60.000.000,00 unter Wahrung der Bezugsrechte der Aktionäre erhöht werden soll. Der Bezugspreis wird vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Berücksichtigung der bei Umsetzung der Kapitalerhöhung aktuellen Marktsituation und eines angemessenen Risikoabschlags bestmöglich, jedoch nicht unter EUR 4,50 je Stückaktie, festgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt wird auch die Bezugsfrist festgelegt. Details zum Bezugspreis, zu der konkreten Anzahl der im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung maximal auszugebenden neuen Aktien und zum Bezugsverhältnis werden vor Beginn der Bezugsfrist mitgeteilt. Die angestrebte Bezugsrechtskapitalerhöhung soll die Kapitalbasis der Gesellschaft weiter stärken. Die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft mit dem Beschlussvorschlag zur Bezugskapitalerhöhung wird kurzfristig im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Meta Wolf AG Der Vorstand





Kontakt:

Sandy Möser

Vorstand

Bahnhofstr. 15

99448 Kranichfeld



T +49 36450 33-215

F +49 36450 33-218

E investor.relations@muehl.de



Ende der Insiderinformation



10.07.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com