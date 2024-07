Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Sonstiges

Kundenzufriedenheit 2024: Bestnoten für die Auto- und Hausrat-/Haftpflichtversicherung der Vaudoise



10.07.2024 / 10:00 CET/CEST





Lausanne, 10. Juli 2024 - Die Gruppe Vaudoise Versicherungen erreicht bei der Kundenzufriedenheit einen Podestplatz und erhält von comparis.ch und bonus.ch in den Kategorien Motorfahrzeuge und Hausrat/Haftpflicht sehr gute Noten. Diese Ergebnisse belegen den konstanten Einsatz der Vaudoise für ihre Kundinnen und Kunden. Seit 2015 gehört die Vaudoise gemäss den Umfragen von comparis.ch und bonus.ch zu den drei beliebtesten Versicherern für Motorfahrzeug- und Hausrat-/Privathaftpflichtversicherungen. Bei den Rankings werden unter anderem das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Transparenz der Informationen, die Schadenbearbeitung, der Kundenservice und die allgemeine Zufriedenheit bewertet.



Auf comparis.ch erhielt die Vaudoise die Note 5,3/6 für ihre Motorfahrzeugversicherung und 5,2/6 bei der Hausrat-/Haftpflichtversicherung. Das Vergleichsportal bonus.ch bewertete die Motorfahrzeugversicherung mit 5,3/6 und die Hausrat-/Haftpflichtversicherung mit 5,3/6.



Mit diesen sehr guten Ergebnissen gehört die Vaudoise zu den beliebtesten Versicherungen in der Schweiz. Sie stehen für das proaktive Engagement und die Einsatzbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gruppe, um ihre Kundinnen und Kunden persönlich zu beraten und ihnen Produkte anzubieten, die ihrem Leben und ihren Bedürfnissen entsprechen. Das steht im Einklang mit den Werten des Unternehmens. Die Vaudoise begleitet ihre Versicherten in jeder Lebensphase und stellt sie ins Zentrum ihrer Tätigkeit. Das Ziel: der bevorzugte Versicherer in der Schweiz zu werden.



Kontakt für Medienschaffende:

Valérie Beauverd, Kommunikationsspezialistin, 021 618 87 25, media@vaudoise.ch Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1 900 Mitarbeitende (VZÄ), darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. 2024-2025 verteilt sie so CHF 37 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).



