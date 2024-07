Seit Mitte Juni 2024 firmiert die ehemalige Media and Games Invest SE (MGI) unter dem neuen Namen Verve Group SE. In den vergangenen Tagen hat das Medien- und Werbeunternehmen eine laufende Anleihe (ISIN: SE0018042277) um 65 Mio. Euro bei institutionellen Investoren aufgestockt. Die Anleihen Finder Redaktion hat Vorstandschef Remco Westermann zu den ereignisreichen letzten Wochen, die Hintergründe der Aufstockungs-Tranche sowie zur allgemeinen Geschäftsentwicklung befragt.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Westermann, die Verve Group SE (vormals MGI - Media and Games Invest SE) ist stark ins neue Geschäftsjahr gestartet. Von welchen Wachstumstreibern profitieren Sie derzeit?

Remco Westermann: Nach 16% organischem Wachstum im 4. Quartal 2023 haben wir im 1. Quartal 2024 unser organisches Wachstum mit 21 % nochmal beschleunigt. Unsere Umsätze lagen im 1. Quartal bei 82,5 Mio. Euro, unser adjustiertes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, bei 22,0 Mio. Euro.

Wir sind ein schnell wachsendes, profitables digitales Medienunternehmen, das eine KI-gesteuerte Werbesoftware-Plattform betreibt. Diese Plattform matcht die globale Nachfrage von Werbetreibenden mit dem Anzeigenangebot von Publishern und verbessert die Ergebnisse mit Hilfe von First-Party-Daten aus eigenem Content.

Unsere Mission ist ‚make media better'. Wir fokussieren uns darauf, Werbung effizienter und effektiver zu machen und sind darin inzwischen sehr gut. Vor allem wenn es darum geht, KI zu nutzen, um gezielte Werbung zu platzieren, ohne sogenannte Werbe-Identifikatoren wie Cookies oder Apple IDFA zu verwenden. Deren Nutzung wird immer weiter eingeschränkt und wir haben bereits 2019 begonnen in Lösungen zu investieren, die heute zu den innovativsten in der Branche gehören. Aufgrund dessen gewinnen wir Marktanteile und wachsen deutlich schneller als der Markt.

Anleihen Finder: Wie bewerten Sie generell die operative Entwicklung der Unternehmensgruppe in den letzten krisengeprägten Jahren?Und wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund den aktuellen Aktien-Kurs von rd. 1,60 Euro?

Remco Westermann: In den vergangenen ...

