Das gibt es zum ersten Mal in der immerhin schon 55 Jahre andauernden Unternehmensgeschichte: Die größte Gewerkschaft bei SAMSUNG, in der 24 Prozent der Mitarbeiter vereinigt sind, streikt seit Montag und will dies unbefristet fortsetzen. Damit will man den Druck auf das Management erhöhen, den Mitarbeitern mehr Lohn zu zahlen. SAMSUNG selbst erklärte, dass es zu keinen größeren Unterbrechungen in den Produktionslinien kommen soll, das bleibt aber abzuwarten. Ein Spiel mit dem Feuer.



