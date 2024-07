Die Hardware von AMD weiß zu überzeugen und in mancher Hinsicht ist der Hersteller sogar deutlich besser als die Konkurrenz. Mit den hauseigenen Ryzen-Prozessoren ist man am ewigen Konkurrenten Intel längst vorbeigezogen, wenn es um Dinge wie die Effizienz geht. Auch bei KI-Chips konnte AMD schwer aufholen und hat mit dem MI300 einen potenten Chip in der Hinterhand. Allerdings kann das Potenzial bisher nicht ausgeschöpft werden.Anzeige:Schweren Nachholbedarf gibt es bei AMD (US0079031078) in Sachen Software. Darunter leidet so ziemlich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...