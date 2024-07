Stadthagen (ots) -Es hat gedauert, bis Audi den Q6 e-Tron fertig entwickelt hatte. Software-Probleme und ein Chefwechsel hatten den Serienstart des vollelektrischen Mittelklasse-SUV um fast zwei Jahre verzögert. Im August nun rollt der erste komplett in Ingolstadt produzierte Stromer zum Händler. Und das Warten, soviel sei schon mal verraten, hat sich gelohnt. Der Q6 e-Tron ist ein richtig gutes Elektroauto geworden, das in Sachen Performance, Ladeleistung und Reichweite überzeugen kann.Audi knüpft große Erwartungen an den Q6 e-Tron. Er ist das erste Elektromodell der Bayern, dass auf der ganzen Welt funktionieren muss. Vor allem in den USA, wo rund 40 Prozent des Volumens abgesetzt werden soll. Die neue "Premium Platform Electric" (PPE) mit 800-Volt-Technik macht's möglich, die eine große Bandbreite an Leistungs- und Antriebsvarianten, so etwa auch für die Nachfolger von A6 Avant und A7. Auch die Zusammenarbeit mit Porsche, die auf der gleichen Plattform den Macan Electric aufgebaut haben, zahlte sich aus. Selten war ein tonnenschweres Audi-SUV so fahraktiv und leichtfüßig unterwegs.Die gute Laune nach dem Erstkontakt mit dem ambitionierten SUV-Stromer verhagelt am Ende jedoch ein Blick in die Preisliste. Dort werden für die beiden Allrad-Modelle mindestens 74.400 Euro für den Q6 e-Tron und 93.800 Euro für das S-Modell aufgerufen. Das Performance genannte Einstiegsmodell mit Heckantrieb und 240 kW (326 PS) soll immerhin schon ab 68.800 Euro zu haben sein. Voraussichtlich im kommenden Jahr soll dann eine preisgünstigere Variante mit kleinerer Batterie und geringerer Reichweite folgen. Noch für dieses Jahr ist eine RS-Topversion angekündigt.Pressekontakt:Unser Newsletter informiert täglich alle, die sich per Mail beinewsroom@auto-medienportal.net. anmelden.Kontakt für Redaktionen:Redaktion Auto-MedienportalTel.: +49 5721 938 3988Mob.: +49 151 12716548newsroom@auto-medienportal.netEnzer Straße 8331655 StadthagenOriginal-Content von: Auto-Medienportal.net, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103819/5819961