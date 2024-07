Schwankender Aktienkurs und Wirtschaftslage

Die Deutsche Lufthansa Aktie verbuchte bis 09:06 Uhr einen Verlust von 0,7 Prozent im XETRA-Handel und fiel auf 5,93 EUR. Nach einem 52-Wochen-Tief von 5,61 EUR am 28.06.2024 konnte sich die Aktie nur um 5,59 Prozent erholen. Das aktuelle Kursziel der Analysten liegt bei 7,86 EUR, was eine spürbare Verbesserung gegenüber dem gegenwärtigen Kurs darstellt. Das 52-Wochen-Hoch von 9,25 EUR bleibt ein entferntes Ziel, das nur mit einem Kursplus von 56,04 Prozent erreichbar wäre. Die letzte Quartalsbilanz für Q1 2024 zeigte einen Verlust von -0,61 EUR je Aktie, was eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahresverlust von -0,39 EUR darstellt. Der Quartalsumsatz stieg jedoch auf 7,39 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,02 Mrd. EUR aus dem Vorjahr.

Einfluss externer Faktoren

