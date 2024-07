HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Compugroup von 61,50 auf 31 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Softwareunternehmens seien unter ihren Emissionspreis vom Börsengang 2007 gerutscht, schrieb Analyst Andreas Wolf in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur Gewinnwarnung und dem Kurseinbruch vom Vortag. Letzterer sei die Reaktion auf wiederholte Enttäuschungen./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A288904