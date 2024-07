Chiphersteller TSMC schafft dank KI-Boom Umsatzsprung

Werbung







Der Chiphersteller Taiwan Semiconductor konnte im zweiten Quartal einen kräftigen Umsatzsprung verzeichnen.



Der weltweit größte Auftrags-Chiphersteller Taiwan Semiconductor (TSMC) meldete am Mittwoch ein starkes Umsatzwachstum, was auf die steigende Nachfrage nach Anwendungen für Künstliche Intelligenz zurückzuführen ist. Der Umsatz in den Monaten April bis Juni belief sich auf 20,67 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wo es noch 15,68 Milliarden Dollar waren. In der letzten Gewinnmitteilung im April prognostizierte TSMC einen Umsatz für das zweite Quartal in einer Spanne von 19,6 bis 20,4 Milliarden USD. Das wertvollste Unternehmen Asiens nach Marktkapitalisierung wird voraussichtlich am 18. Juli seine Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt geben. Die Aktien sind in diesem Jahr bisher um über 80 Prozent gestiegen.









