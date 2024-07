Punat (ots) -Die Der IT-Macher GmbH hat ihr jährliches Strategie- und Management-Meeting erfolgreich in Kroatien abgehalten. Der Fokus des Treffens lag auf der mittelfristigen Planung, der strategischen Ausrichtung auf Oracle-Technologien und der Bewältigung einer der größten Herausforderungen: der Personalentwicklung."In den kommenden Jahren wird es erforderlich sein, mehrere Mitarbeiter aufgrund ihres Renteneintritts zu ersetzen. Auch um unser Wachstum zu realisieren, suchen wir kontinuierlich nach qualifizierten Mitarbeitern" so Stephanie Nussbaumer, die dem Team innovative Ansätze für die zukünftige Rekrutierungsstrategie vorstellte.Besonders erfreulich ist, dass die neuen Positionen hauptsächlich mit Oracle-Spezialisten besetzt werden sollen, was Dr. Jürgen Menge, ehemals bei Oracle und Mitbegründer der Der IT-Macher GmbH, besonders freut. Es vereinfacht die Situation, wenn nicht unterschiedlichste Technologien beherrscht werden müssen.Die beiden Geschäftsführer Mark Eichhorst und Michael Kilimann präsentierten dem Team, neben den Strategievorschlägen und der hervorragenden Kundensituation, auch im achten Geschäftsjahr ein solides, nachhaltiges Wachstum in gesunder Relation.Andrea Herrmann, ebenfalls Mitbegründerin der Der IT-Macher GmbH, zeigte sich begeistert über die zahlreichen erfolgreichen neuen Kundenprojekte mit APEX und betonte, dass die Der IT-Macher GmbH auch in den kommenden Jahren dieser strategischen Ausrichtung treu bleiben wird.Die im Juni 2023 veröffentlichten Unternehmenszahlen im Bundesanzeiger für das Geschäftsjahr 2023 spiegeln den anhaltenden Erfolg des Unternehmens wider."Wir freuen uns aktuell auch über die kürzlich erhaltene Auszeichnung des Handelsblattes", so Michael Kilimann. Der IT-Macher wurde in einem Wettbewerb von 1.529 Unternehmen als eines der besten 140 IT- Unternehmen mit dem Namen "BESTE IT- Arbeitgeber 2024" ausgezeichnet.Der IT-Macher freut sich darauf, auch in Zukunft innovative Lösungen und erstklassige Dienstleistungen auf Basis von Oracle-Technologien anzubieten und sieht den kommenden Jahren mit Zuversicht entgegen.Pressekontakt:Der IT-Macher GmbHMichael KilimannKönigsdorfer Straße 2582515 Wolfratshausen+49 8171 998 93 97info@der-it-macher.dewww.der-it-macher.deOriginal-Content von: Der IT Macher GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121145/5820041