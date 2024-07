CompuGroup Medical (CGM) hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 24 nach einem enttäuschenden vorläufigen 2. Quartal gesenkt, wobei die erheblichen Umsatz- und Gewinnrückgänge vor allem auf Rückschläge in den Segmenten Ambulante Informationssysteme (AIS) und Krankenhausinformationssysteme (KIS) zurückzuführen sind. Das Unternehmen meldete für das 2. Quartal einen Umsatzrückgang von 9% gegenüber dem Vorjahr auf nur noch 277 Mio. EUR, was vor allem auf einmalige Umsätze im AIS-Segment des Vorjahres zurückzuführen ist. Dieser Rückgang und die trüben Aussichten haben zu einer revidierten Erwartung eines organischen Umsatzwachstums von -2% bis 0% für das Geschäftsjahr 24 geführt, was eine deutliche Verschiebung gegenüber dem zuvor erwarteten Wachstum von +4% bis +6% bedeutet. Neben den verschiedenen Herausforderungen hat CGM auch seine Prognose für das bereinigte EBITDA auf EUR 220-250 Mio. gesenkt, was zu einer deutlichen Reduzierung unseres Kursziels von EUR 36,00 auf EUR 27,50 führte, was die unerwartete Schwere der finanziellen Aussichten widerspiegelt. Dies zeigt aber auch, dass die Analysten von mwb research den gestrigen Kursrückgang von über 32% für deutlich übertrieben halten. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CompuGroup%20Medical%20SE