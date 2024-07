Linz (www.anleihencheck.de) - In Tschechien lag die jährliche Teuerungsrate im Juni bei niedrigen 2,6%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Heute würden die aktuellen Werte veröffentlicht. Dabei lägen die Umfragen bei 2,4% und damit ganz in der Nähe des Zielwertes der Notenbank CNB. Diese habe den Leitzins im Mai und Juni um jeweils 0,5% auf 4,75% gesenkt und könnte durch die neuen Inflationsdaten unter Zugzwang kommen, den Leitzins erneut am 01.08.24 zu senken. ...

