Hamburg (www.fondscheck.de) - Investments in Konsumentenkredite bieten neben attraktiven Ertragsaussichten von mehr als sechs Prozent pro Jahr vor allem eine nicht mit dem Kapitalmarkt korrelierte Assetklasse, so die Experten der nordIX AG.Darüber hinaus würden sich Verbraucherkredite durch eine hohe Planbarkeit auszeichnen. Diese Eigenschaften würden sich auch in der Entwicklung des "nordIX European Consumer Credit Fonds" widerspiegeln. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...