Zu Beginn dieser Woche wurde bekannt, dass BYD mit dem Bau eines neuen Werks in der Türkei plant. Rund eine Milliarde US-Dollar sollen dafür investiert werden. Ob damit (drohende) Importzölle in die EU vermieden werden sollen oder nicht, darüber gehen die Meinungen auseinander. Recht eindeutig ist aber, dass der chinesische Autobauer seine internationale Expansion mit allem Nachdruck vorantreibt.Anzeige:Dies beschränkt sich auch längst nicht nur auf die EU. Auch in Südamerika scheint BYD (CNE100000296) viele Chancen zu erkennen. ...

