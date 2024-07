Trotz einer Markterholung und eines leichten Aufwärtstrends in der Verbraucherstimmung zeigten die Zahlen von About You (AY) für das erste Quartal einen langsamen Start, der hauptsächlich auf einen verhaltenen Handel im Mai zurückzuführen war. Insgesamt wurde ein Umsatzwachstum von 2,2% gegenüber dem Vorjahr gemeldet. Abgesehen von der langsamen Umsatzentwicklung beeindruckte AY mit einer ordentlichen Ausweitung der Bruttomarge um 3,8 Prozentpunkte auf 43,2% und einer fortgesetzter Kostenkontrolle, die eine Verbesserung des bereinigten EBITDA auf EUR 15,0 Mio. stützte. Das Unternehmen bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr mit einem Umsatzwachstum von 1-10% yoy und einem adj. EBITDA von EUR 10-30 Mio., inkl. Belastungen durch Investitionen für ein stärkeres Wachstum im GJ 25/26. Die Analysten von mwb research halten an ihrem Kursziel von EUR 6,50 fest und bestätigen ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ABOUT%20YOU%20Holding%20SE