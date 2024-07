Brokerwahl 2024: Auf in die 11. Runde: Start zur Deutschlands großer Brokerwahl 2024

Seit mehr als einem Jahrzehnt gibt es sie bereits - die bekannte Brokerwahl auf Brokervergleich.de. Mit durchschnittlich mehr als 30.000 Teilnehmern ist sie eine der größten Online-Abstimmungen ihrer Art in Deutschland. 2024 findet die Brokerwahl zum 11. Mal statt und wieder dürfen Anleger ihren Online-Broker, Robo-Advisor sowie ihre Kryptobörse bewerten. Ab sofort und bis zum 18. September 2024 kann abgestimmt werden. Unter allen Teilnehmern verlost Brokervergleich.de Preise im Gesamtwert von über 4.000 Euro. Wie im Vorjahr umfasst die aktuelle Brokerwahl 2024 exakt 100 Anbieter aus den verschiedenen Bereichen - das Feld beinhaltet entsprechend 48 Online-Broker, 34 Online-Vermögensverwaltungen und 18 Kryptobörsen. Unverändert bleibt auch die Ermittlung der Testsieger: Das Ergebnis setzt sich zu 50 Prozent auf den Bewertungen der Kunden (Brokerwahl) sowie zu 50 Prozent aus einem redaktionellen Test (Brokertest) mit rund 250 Kriterien zusammen. "Dieses Verfahren hat sich über die Jahre hinweg bewährt und ist fair. Nur wer vor den beiden härtesten Jurys im Finanzbereich besteht, den eigenen Kunden und unseren Experten, verdient sich den 1. Platz", erklärt André Salzwedel, Projektmanager von Brokervergleich.de. Apple iPad und iPhones gewinnen Damit sich die Teilnahme für die Kunden der Anbieter bzw. die Leser von Brokervergleich.de wirklich lohnt, verlost das Fachportal unter allen Teilnehmern u. a. ein aktuelles Apple iPad Pro, zwei iPhone14 sowie eine GoPro Hero 12 und eine Insta360 X4 360°-Kamera. "Die Abstimmung dauert rund eine Minute. Mit Blick auf die Gewinnchancen kann das gut investierte Zeit sein", so Salzwedel. Parallel zur Brokerwahl läuft überdies wieder die jährliche Anlegerumfrage. Direkt zur Brokerwahl 2024 geht es unter https://www.brokervergleich.de/brokerwahl/ Die Testsieger sowie die Umfrageergebnisse gibt Brokervergleich.de im Oktober 2024 bekannt. Unterstützt wird die Brokerwahl 2024 wie gewohnt durch die Quadriga Communication GmbH. Brokervergleich.de ist ein Projekt von Franke-Media.net. Die Brokerwahl 2023 von Brokervergleich.de wird wieder in Kooperation mit der Quadriga Communication GmbH durchgeführt. GASTAUTOR: MARIO HESS Enthaltene Werte: DE0008469008

