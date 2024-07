NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG von 26 auf 21 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Cole Hathorn aktualisierte in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar seine Bewertungsmodelle für Stahlkonzerne unter dem Einfluss der aktuellen Rohstoffpreisentwicklungen. Als Effekt davon reduzierte er seine operativen Gewinnschätzungen für die Jahre 2024 und 2025 um maximal 6 Prozent. Er bleibt trotz sich erholender Stahlpreise vorsichtig, denn eine Erholung der Nachfrage vertage sich wohl auf das Jahr 2025. ArcelorMittal bleibt sein bevorzugter Branchenwert in Europa./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2024 / 14:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2024 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006202005