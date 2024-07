Mainz (ots) -Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:Mittwoch, 17. Juli 2024, 0.45 Uhrauslandsjournal - die doku: Mein Amerika - Dein AmerikaDie uneinigen Staaten vor der WahlFilm von Claudia Bates und Heike SlanskyDie USA sind so polarisiert wie schon lange nicht mehr. In 40 Bundesstaaten haben entweder die Demokraten oder die Republikaner die alleinige Kontrolle, die sogenannte Supermehrheit.Das heißt, eine Partei hat die absolute Macht in beiden Häusern des Parlaments, den Gouverneursposten und zum Teil auch eine Mehrheit im Obersten Strafgerichtshof.Die Demokraten oder Republikaner treiben den Kulturkampf voran und verabschieden teils extreme Gesetze zu Abtreibung oder Waffenbesitz und spalten damit das Land weiter.Die US-Korrespondentinnen Claudia Bates und Heike Slansky reisen durch ein Land, das immer stärker zerrissen ist und dessen politische Lager sich unversöhnlich gegenüberstehen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5820166