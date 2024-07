Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Neuseeländische Dollar ist heute die am schlechtesten abschneidende Hauptwährung und die RBNZ kann dafür verantwortlich gemacht werden, so die Experten von XTB.Die Neuseeländische Zentralbank habe die Zinssätze zwar unverändert belassen und damit den Erwartungen des Marktes entsprochen, habe aber neben der Entscheidung auch eine dovishe Erklärung abgegeben. Die RBNZ habe erklärt, sie erwarte, dass die Gesamtinflation in der zweiten Jahreshälfte in den Zielbereich von 1 bis 3% zurückkehren werde. Diese Aussage habe die Hoffnungen der Märkte auf einen raschen Beginn des Lockerungszyklus in Neuseeland erheblich gestärkt. ...

