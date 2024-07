London (www.anleihencheck.de) - Die US-Verbraucherpreise (CPI) sanken im Mai im Jahresvergleich auf 3,3 Prozent, so die Experten von eToro.Das sei immer noch zu hoch für die FED, um eine Zinssenkung zu rechtfertigen. Für Juni erwarte der Markt einen weiteren Rückgang auf 3,1 Prozent. Die jüngsten Haupttreiber der Inflation seien Transportdienstleistungen (10,3 Prozent) und Unterkünfte (4,6 Prozent) gewesen, während Energie nur bei 3,5 Prozent gelegen habe. In den kommenden Monaten müsse sich hier eine deutliche Verbesserung zeigen. Gebrauchte Autos und Lastwagen (-8,6 Prozent) hätten am stärksten zur Entlastung des Preisdrucks beigetragen. ...

