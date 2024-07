Der im MDAX gelistete Spezialverpackungshersteller wird am morgigen Donnerstag (11. Juli) die Zahlen für das abgelaufene zweite Geschäftsquartal (bis Ende Mai) vorlegen. DER AKTIONÄR zeigt auf, was die Marktteilnehmer von Gerresheimer erwarten und wirft einen Blick auf die jüngsten Analystenstimmen.Die Analysten erwarten im zweiten Quartal des Geschäftsjahres einen Umsatz in Höhe von 508 Millionen Euro sowie ein EBITDA in Höhe von 105,1 Millionen Euro. Unter dem Strich könnte Gerresheimer einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...