Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Wirtschaft Serbiens ist besser als die vier großen osteuropäischen EU-Länder durch die Energiekrise nach dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine gekommen, so die Analysten der DekaBank.Auch am aktuellen Rand zeige sich die Konjunktur stark: Im ersten Quartal habe das reale BIP eine Wachstumsrate von 4,7% yoy verzeichnet, dabei hätten sich die Baubranche, der Handel und die Dienstleistungen besonders stark entwickelt. Der Disinflationsprozess in Serbien sei bereits so weit fortgeschritten, dass die Inflation im Mai mit 4,5% yoy den Zielbereich der Zentralbank (3% +/- 1,5Pp) erreicht habe. Die Entwicklung der Kernrate der Verbraucherpreise sei weniger erfreulich: Dort sei die Rate auf 5,0% yoy angestiegen und die Dynamik im Vormonatsvergleich deute darauf hin, dass sie auch in den kommenden Monaten erhöht bleibe. ...

