Die Aktien der britischen Zapp Electric Vehicles Group, einem Hersteller von E-Motorrädern, sind explodiert, nachdem die Verkäufe von Autos mit Verbrennungsmotor in China schneller als erwartet zurückgingen.Die Einzelhandelsverkäufe von Personenkraftwagen in China fielen nach Angaben der China Passenger Car Association (CPCA) im Juni um 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf 1,77 Millionen Einheiten. Die Einzelhandelsverkäufe von Fahrzeugen mit neuer Energie, zu denen Elektrofahrzeuge (wie auch Zapp Electric Vehicles sie herstellt) und Plug-in-Hybride gehören, stiegen dagegen im Juni um 28,6 Prozent auf 856.000 Einheiten. In der ersten Jahreshälfte wurden 9,84 Millionen Fahrzeuge …