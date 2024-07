Gegen 20:10 Uhr am Dienstagabend reckten 10.000 Frankfurter ihre Köpfe gen Himmel. Eine derart kreative Form der Werbung war in Frankfurt vermutlich noch nie zu sehen. Flugzeuge projizierten an den stahlblauen Frankfurter Abendhimmel das Logo eines Tradinganbieters und Brokers - Robomarkets gestartet in Mainz-Finthen hatte man sich diese Art der Werbung passend zur EM überlegt und die Öffentlichkeitswirkung war enorm. Ob im Nordend, auf der Fanmeile oder im Frankfurter Westen - überall bestaunt ...

