Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit heute ist ein neuer Exchange Traded Fund von AXA Investment Managers über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF (ISIN IE000SU7USQ3/ WKN A408ND) würden Anleger*innen die Möglichkeit erhalten, in Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung zu investieren, die an den Aktienmärkten der Industrieländer weltweit notiert seien. Der ETF orientiere sich an den Zielen des Pariser Klimaabkommens. Die Unternehmen würden so ausgewählt und gewichtet, dass sie klimabedingte physische Risiken und Übergangsrisiken auf dem Weg zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft mindern und gleichzeitig die Chancen nutzen würden, die sich aus diesem Übergang ergeben würden. ...

