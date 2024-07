Wiesbaden (www.fondscheck.de) - Die physisch besicherten Gold-ETF-Produkte verzeichneten im Juni den zweiten Monat in Folge Zuflüsse, so Markus Blaschzok, Chefanalyst von der SOLIT Gruppe.Im Vormonat Mai habe es erstmals seit einem Jahr Zuflüsse in Höhe von 529 Millionen US Dollar gegeben, was das Gesamtvolumen der verwalteten Vermögen um 2% auf 234 Milliarden US-Dollar erhöht habe. Im Juni hätten erhebliche Käufe in Europa und Asien die Abflüsse aus Nordamerika ausgeglichen. Trotz der Zuflüsse im Juni und Mai, die die Verluste der globalen Gold-ETFs im Jahresvergleich auf 6 Mrd. USD (-120 Tonnen) begrenzt hätten, bleibe dies das schlechteste erste Halbjahr seit 2013. Europa und Nordamerika hätten hohe Abflüsse gehabt, während Asien Zuflüsse verzeichnet habe. Die aggregierten Bestände würden nahe dem niedrigsten Stand seit 2020 verharren. Die Investitionen aus Asien, insbesondere von chinesischen und indischen Investoren, hätten im ersten Halbjahr 2024 eine bedeutende Rolle gespielt und zum Anstieg der Bestände der Gold-ETFs in China und Indien sowie zu höheren Handelsvolumina an der Shanghaier Börse beigetragen. (10.07.2024/fc/a/e) ...

