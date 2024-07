In dieser Woche verzeichneten die Edelmetalle eine eher negative Entwicklung, mit einem Rückgang der Goldpreise auf 2368 US-Dollar (ein Minus von 0,95%), Silber fiel auf 30,78 US-Dollar (minus 1,4%), während Platin und Palladium jeweils um 4,1% bzw. 4,2% nachgaben. Diese Entwicklungen geben Anlass, die aktuelle Situation und die möglichen zukünftigen Trends der Edelmetallmärkte genauer zu analysieren.Die aktuellen geopolitischen Unsicherheiten, insbesondere die anhaltenden Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten, spielen eine zentrale Rolle in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...