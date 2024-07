© Foto: Dall-E



Es läuft auch in diesem Jahr nicht gut für Solar-Aktien, trotzdem gibt es große Unterschiede. Besonders schlecht läuft es für Maxeon Solar Technologies.Anleger von Solar-Aktien haben in diesem Jahr nichts zu lachen. Die anhaltend hohe US-Inflation verzögert die erhoffte Zinswende immer weiter, gleichzeitig ist der Markt geprägt von Überkapazitäten. Solar-Aktien stehen unter Druck Die Lager der Groß- und Zwischenhändler sind zum Bersten voll mit Solarmodulen und -equipment, das sorgt für immer weiter fallende Preise - ein Umstand, der in diesem Jahr bereits die Aktie von Enphase Energy, SMA Solar und SolarEdge in die Knie gezwungen hat. Im knallharten Preis- und Verdrängungswettbewerb haben …