NielsenIQ (NIQ) gab heute die Einführung einer integrierten Benutzeroberfläche für seine Consumer-Panel-Kunden weltweit bekannt. Damit werden Retail Measurement- und Consumer Panel-Daten auf einer einzigen Plattform, NIQ Discover, zur Verfügung gestellt. Mit dem Schwerpunkt auf einer verbesserten Kundenerfahrung nutzt die Discover-Plattform eine neue Cloud- basierte Architektur und Aggregations-Engine, die einen schnelleren Datenzugriff und mehr Flexibilität für die Nutzer bietet.

Die Discover-Plattform von NIQ für das Verbraucherpanel wird die Landschaft der Konsumenteninsights verändern. Mit seinen fortschrittlichen Analysemodellen und Always-on-Funktionen ist NIQ führend bei der Bereitstellung umsetzbarer Erkenntnisse. Den Kunden steht nun eine moderne und intuitive Oberfläche zur Verfügung, die ihre Interaktion mit der Plattform verbessert und vielfältige Möglichkeiten zur Analyse des Verbraucherverhaltens eröffnet, um das Wachstum zu fördern. "Im vergangenen Jahr haben wir signifikante Investments getätigt, um die Performance, Qualität und Usability der datengestützten Insights aus unserem Consumer Panel zu verbessern. Der Launch unserer modernen, cloudbasierten Plattform ist eine von zahlreichen Verbesserungen, die wir weltweit umsetzen. Unsere Kunden erhalten nun kombinierten Zugang zu Consumer-Panel-Daten und Retail-Measurement-Daten mit einer einheitlichen und nahtlosen Nutzererfahrung", sagt Kris Ewing, President, Global Consumer Panel Services, NIQ.

Zu den wichtigsten Vorteilen der NIQ Discover Plattform gehören:

Bessere Nutzererfahrung: Die Cloud-basierte Architektur und das Datenaggregationssystem sorgen für eine verbesserte Nutzererfahrung. Intuitive visuelle Darstellungen von Consumer-Panel- und Retail-Measurement-Daten bieten einen umfassenden Überblick über die komplementären Datensets.

Die Cloud-basierte Architektur und das Datenaggregationssystem sorgen für eine verbesserte Nutzererfahrung. Intuitive visuelle Darstellungen von Consumer-Panel- und Retail-Measurement-Daten bieten einen umfassenden Überblick über die komplementären Datensets. Flexibilität: Nutzer können eigene Analysen erstellen und erhalten sofort Ergebnisse. So können sie unterschiedlichste Auswertungen fahren, darunter nach Zielgruppen, Produkten, Vertriebsschienen, geografischen Regionen, Zeiträumen oder Demografien.

Nutzer können eigene Analysen erstellen und erhalten sofort Ergebnisse. So können sie unterschiedlichste Auswertungen fahren, darunter nach Zielgruppen, Produkten, Vertriebsschienen, geografischen Regionen, Zeiträumen oder Demografien. Daten On Demand: Dank des fortschrittlichen Analysemodells erhalten Kunden innerhalb von Sekunden Informationen zu KPIs wie Marktpenetration, ergänzt mit komplexeren Analysemodellen wie Super Shifting, Key Item Ranking, Sortimentsoptimierung oder Portfolio Trial and Repeat.

Dank des fortschrittlichen Analysemodells erhalten Kunden innerhalb von Sekunden Informationen zu KPIs wie Marktpenetration, ergänzt mit komplexeren Analysemodellen wie Super Shifting, Key Item Ranking, Sortimentsoptimierung oder Portfolio Trial and Repeat. Generative KI mit NIQ Ask Arthur: Das neue Tool NIQ Ask Arthur, das auf generativer KI basiert, unterstützt bei der informierten Entscheidungsfindung: Es unterstützt Nutzer bei Suchen auf der Plattform und vereinfacht Datenanalysen. Das Tool ist auf die Consumer-Panel-Daten auf NIQ Discover anwendbar.

Die Consumer Panel-Services (CPS) von NIQ bieten den umfassendsten und klarsten Überblick über die Verbraucher von heute in 23 Märkten. Einige der Verbesserungen, die NIQ an seinem Verbraucherpanel vornimmt, sind:

Erweiterung der Stichprobengröße des Panels weltweit , mit einer breiteren Abdeckung und Repräsentation in Nordamerika, Westeuropa und im pazifischen Raum.

, mit einer breiteren Abdeckung und Repräsentation in Nordamerika, Westeuropa und im pazifischen Raum. Die besten Daten: Bereitstellung eines vollständigen Überblicks über das Verbraucherverhalten über alle Einzelhandelskanäle und Marken hinweg mit der Panelqualität und -abdeckung, auf die die Branche vertraut.

Bereitstellung eines vollständigen Überblicks über das Verbraucherverhalten über alle Einzelhandelskanäle und Marken hinweg mit der Panelqualität und -abdeckung, auf die die Branche vertraut. Erweiterte Analysekapazitäten durch branchenführende Verbraucherexperten, die aussagekräftige Erkenntnisse zum Leben erwecken, indem sie die Einzelhandelsmessdaten von NIQ, das Consumer Panel und andere NIQ-Angebote miteinander verbinden, um das Wachstum von Kunden aus dem Konsumgüter- und Einzelhandel zu fördern.

NIQ Discover for CPS bietet ein unvergleichliches Nutzererlebnis, indem es die beste Qualität, die größte Abdeckung und die anspruchsvollsten Analysen auf einer einzigen Plattform bereitstellt. Es definiert die Art und Weise neu, wie Kunden die analytische Leistung von NIQ-Daten nutzen und Einblicke in nie dagewesene Höhen erlangen können.

Über NIQ

NielsenIQ (NIQ) ist das weltweit führende Consumer Intelligence Unternehmen, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Im Jahr 2023 schlossen sich NIQ und GfK zusammen, zwei Branchenführer mit beispielloser globaler Reichweite. Heute ist NIQ in mehr als 95 Märkten tätig und deckt 97 des BIP ab. Mit einer ganzheitlichen Betrachtung des Einzelhandels und den umfassendsten Einblicken in das Konsumverhalten, die mittels fortgeschrittener Analysen über hochmoderne Plattformen bereitgestellt werden, bietet NIQ das Gesamtbild the Full View.

