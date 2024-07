Starke Performance und Branchenprognosen

Die Aktie des Wohnimmobilienkonzerns Vonovia legte heute dank der positiven Prognosen von CEO Rolf Buch stark zu und führt die Gewinnerliste im DAX an. Trotz der aktuellen Immobilienkrise und der Erwartung vieler Pleiten in den nächsten Monaten blickt Buch optimistisch in die Zukunft. Er sieht Vonovia auf Kurs, das Ziel eines Verkaufsvolumens von 3 Milliarden Euro im laufenden Jahr zu erreichen und somit die Liquidität zu verbessern. Dabei spielt insbesondere der Verkauf eines Pflegeheim-Portfolios und verschiedener Bestände eine zentrale Rolle.

Gewinnprognosen und Marktbedingungen

Im vergangenen Quartal erzielte Vonovia eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent auf 1,67 Milliarden Euro, was die positive Entwicklung des Unternehmens unterstreicht. Der derzeitige Aktienkurs von 28 Euro [...]

