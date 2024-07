Die Umsätze steigen sprunghaft, die Gewinne ebenfalls: Big-Data-Spezialist Palantir erfreut sich einer exorbitant steigenden Nachfrage nach seinen Lösungen. Entsprechend gewinnt auch die Aktie des Nasdaq-Unternehmens an Wert und ist zuletzt auf den höchsten Stand seit März geklettert. Verharrt sie in diesem Bereich respektive legt nur leicht zu, können Anleger in den kommenden Monaten eine dicke Abwartprämie einsacken.

Den vollständigen Artikel lesen ...