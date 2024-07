München (ots) -Miosga, Klamroth, Maischberger - nach dem ersten halben Jahr der neuen Talkstrecke zieht die ARD eine positive Bilanz: Alle drei Sendungen, "Caren Miosga", "hart aber fair" und "Maischberger", konnten inhaltlich überzeugen, ergänzen sich und wurden vom Publikum sehr gut angenommen. Alle Talksendungen konnten sich steigern - sowohl in den Marktanteilen als auch in der Sehbeteiligung.Die non-linearen Angebote sollen zukünftig noch stärker in den Fokus des Gesamtkonzepts der Gesprächssendungen rücken. Dabei soll es noch besser gelingen, den politischen Diskurs auch in jüngere Zielgruppen zu tragen. Die Videoprogrammkonferenz hat deswegen auf ihrer heutigen Sitzung beschlossen, dass für 2025 eine neue, veränderte Konstellation der ARD-Talkstrecke erarbeitet werden soll. Fest steht dabei: Alle drei Marken, "Caren Miosga", "hart aber fair" und "Maischberger", sollen auch 2025 Teil dieses Gesamtkonzepts mit den bewährten Sendeplätzen im Ersten bleiben.Die ARD wird den Gremien das neue Gesamtkonzept frühzeitig vorlegen.Fotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:ARD-ProgrammdirektionPresse und EventTabea WernerTel: 089 / 558944-867E-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5820451