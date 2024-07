Hugo-Boss-Aktionäre haben aktuell nicht viel zu lachen. Das Papier befindet sich seit Anfang März in einem Abwärtstrend und erreichte am Mittwochmorgen ein neues Tief seit 2021. Damit verbucht die Aktie ein Minus von 42 Prozent seit Jahresanfang und es droht aus charttechnischer Sicht noch Schlimmeres.Die Gründe für das schwache Geschäft von Hugo Boss sind schnell erklärt. Laut Analyst Volker Bosse von der Baader Bank hätten die Konsumenten in Großbritannien zu kämpfen, in Deutschland sei die Dynamik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...