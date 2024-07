DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 11. Juli (vorläufige Fassung)

=== *** 03:00 KR/The Bank of Korea, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juni *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK) 07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj vorläufig: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj *** 08:00 GB/BIP April PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +0,7% gg Vq zuvor: +0,7% gg Vq *** 08:00 GB/Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -16,8 Mrd GBP zuvor: -19,6 Mrd GBP *** 08:00 GB/Industrieproduktion Mai PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: -0,9% gg Vm/-0,4% gg Vj 08:00 DE/Inlandstourismus Mai *** 10:00 DE/Fielmann Group AG, HV 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 11:00 DE/E.ON und MAN stellen Pläne für europaweites, öffentliches Lkw-Ladenetzwerk vor *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 236.000 zuvor: 238.000 *** 14:30 US/Realeinkommen Juni *** 14:30 US/Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+3,3% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,4% gg Vj *** 19:00 US/St.-Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede in Little Rock 20:00 US/Monatliches Treasury Statement - US/Ende Nato-Gipfel, Washington ===

