München (ots) -Die ARD-Telenovelas "Sturm der Liebe" und "Rote Rosen" sollen auch über 2025 hinaus in gewohnter Sendelänge von 50 Minuten produziert werden. Das hat die Videoprogrammkonferenz der ARD heute in ihrer Sitzung beschlossen. Dieser Beschluss steht unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen ARD-Gremien.Erst vor zwei Monaten war entschieden worden, die Telenovelas bis 2027 zu verlängern, auch wenn das eine Verkürzung der Sendezeit bedeutet hätte. Nun steht fest, die beiden Familienserien sollen bis 2027 in gewohnter Sendelänge weiter produziert werden.Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin: "'Rote Rosen' und 'Sturm der Liebe' sind beim Publikum sehr beliebt und erzielen in der ARD Mediathek Spitzenreichweiten. Durch Optimierung der Produktionsabläufe und Umschichtungen im Etat konnten wir nun ein Fortbestehen der beiden Dailys in gewohnter Sendelänge bis 2027 sichern.""Rote Rosen" wird von der Studio Hamburg Serienwerft GmbH produziert; die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk. "Sturm der Liebe" ist eine Bavaria Fiction-Produktion unter redaktioneller Federführung des Westdeutschen Rundfunks.