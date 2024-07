Redodo hat eine Prime Day Sonderaktion gestartet, die bis zum 31. Juli läuft. Während dieser Zeit gewährt Redodo auf seine LiFePO4 Batterien sowie Zubehör wie Ladegeräte, Wechselrichter, MPPT Solarladeregler und Batteriewächter von bis zu 50%. Außerdem gibt es zahlreiche Möglichkeiten für zusätzliche Rabatt und Geschenk.

Vom heutigen Zeitpunkt bis zum 21. Juli werden alle Redodo Produkte zu Tiefstpreisen angeboten. In der Phase vom 21. bis 31. Juli, wird Redodo für einige Produkte starke Rabatte anbieten.

Das bemerkenswerteste Produkt ist Redodo LiFePO4 24V 100Ah Solarbatterie mit Bluetooth. Diese Solarbatterie mit Bluetooth kann mit der Redodo App verbunden werden und den Batteriestatus in Echtzeit überwachen sowie die Entladung steuern kann. Eine einzigartige Niedtemperaturabschaltung schützt die Batterie vor Schäden bei Kälte. Das aufgerüstete BMS bietet über 20 Schutzfunktionen, was die Lebensdauer der Batterie deutlich verlängert. Preis auf €535,99/€450,99 (0% MwSt.) gesenkt wird. Dies ist der bislang niedrigste Preis für Bluetooth Lithium Batterie mit hoher Kapazität am Markt.

Je nach Höhe Ihrer Bestellsumme erhalten Sie zusätzliche Rabatte:

Über €600, 3% Rabatt.

Über €800, 4% Rabatt.

Über €1000, 5% Rabatt.

Darüber hinaus bekommen Sie bei einem Bestellwert über €1500 einen kostenlosen 40A MPPT dazu.

Preis der Redodo Prime Day LiFePO4 Batterie (8. Juli-21. Juli):

12V100Ah LiFePO4 Batterie: €232,49/195,99(0% MwSt.)

(Originalpreis:€269,99/€226,99)

12V100Ah H190 LiFePO4 Batterie mit Bluetooth: €295,99/248,99(0% MwSt.)

(Originalpreis:€339,99/€285,99)

12V200Ah Plus LiFePO4 Batterie: €483,99/406,99(0% MwSt.)

(Originalpreis:€579,99/€487,99)

24V100Ah LiFePO4 Batterie: €480,99/404,99(0% MwSt.)

(Originalpreis:€559,99/€469,99)

Redodo Prime Day Zubehör Rabatte (8. Juli-21. Juli):

14,6V 10A Lifepo4 Batterieladegerät: €47,99 (Originalpreis:€89,99)

2Kw Wechselrichter: €175,99/147,99(0% MwSt.) (Originalpreis:€219,99/€184,99)

Für weitere produktbezogene Rabatte besuchen Sie die offiziellen Website oder den Amazon Store

Abgesehen von Preissenkungen und Rabatten haben Sie auch die Möglichkeit, kostenlose Ladegeräte zu erhalten:

Beim Kauf von 4 Stück 12V100Ah Serie Batterien gibt es ein 12V20A Ladegerät gratis.

Beim Kauf von 4 Stück 12V200Ah Serie Batterien erhalten Sie ein 12V 40A Ladegerät kostenlos.

Beim Kauf von 4 Stück 24V100Ah oder 24V100Ah mit Bluetooth Batterien bekommen Sie ein 24V20A Ladegerät umsonst.

Besuchen Sie www.redodopower.de und gestalten Sie eine effizientere und nachhaltigere Energiezukunft mit.

