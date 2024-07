Chart des Tages | NZDUSD (10.07.2024)

Der neuseeländische Dollar ist heute die am schlechtesten abschneidende Hauptwährung und die RBNZ kann dafür verantwortlich gemacht werden. Die neuseeländische Zentralbank beließ die Zinssätze zwar unverändert und entsprach damit den Erwartungen des Marktes, gab aber neben der Entscheidung auch eine dovishe Erklärung ab. Die RBNZ erklärte, sie erwarte, dass die Gesamtinflation in der zweiten Jahreshälfte in den Zielbereich von 1-3 - zurückkehren werde. Diese Aussage hat die Hoffnungen der Märkte auf einen raschen Beginn des Lockerungszyklus in Neuseeland erheblich gestärkt.

Die Geldmärkte rechnen jetzt mit einer Lockerung um 14 Basispunkte für die August-Sitzung und um 33 Basispunkte für die Oktober-Sitzung. Dies bedeutet, dass die Märkte eine über 50 %ige Chance sehen, dass die erste Zinssenkung bereits im nächsten Monat erfolgen wird. Es sei daran erinnert, dass die Märkte vor der heutigen Sitzung eine 26%ige Chance für eine Zinssenkung im August sahen. Bis zum Jahresende wird derzeit eine Lockerung um insgesamt 60 Basispunkte eingepreist, was auf 2 oder 3 Zinssenkungen der RBNZ schließen lässt. Es ist zu beachten, dass im Jahr 2024 nur noch drei RBNZ-Sitzungen (August, Oktober und November) anstehen, so dass unabhängig davon, ob die erste Senkung im August oder im Oktober erfolgt, weitere Senkungen auf den nächsten Sitzungen folgen werden....

