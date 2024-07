Werbung







Am Donnerstag, den 11 Juli, um 18:30 Uhr, startet unsere neue dreiteiligen Webinarreihe "Von den Basics bis zum Trade - wir machen Dich fit für die Börse". Zu unserem ersten Teil "Back to the Basics - alles was Du über Börse wissen musst" mit unseren Produktexperten Annchristin Jahnel und Julius Weiß laden wir dich herzlich ein.



Unsere Auftaktveranstaltung bietet eine umfassende Einführung in die Grundlagen der Börse. Du wirst die wichtigsten Assetklassen und Indizes kennenlernen, erfahren, wie verschiedene Börsen und Broker arbeiten und Einblicke in den Ablauf des Börsengeschäfts erhalten. Diese und weitere Themen behandeln unsere Produktexperten Annchristin Jahnel und Julius Weiß in unserem kommenden Webinar. Wie gewohnt haben Sie während des Webinars auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das Webinar ist für Sie kostenfrei. Teil zwei und drei unserer Webinarreihe finden am 17.07.24 bzw. am 24.07.24 statt. Nimm an allen drei Webinaren teil, schicke uns die Nachweise und erhalte im Nachgang eine Belohnung!









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC