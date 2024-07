Die Akquisition versetzt UL Solutions in die Lage, die Einführung von wasserstoffbasierten Technologien weltweit voranzutreiben.

UL Solutions Inc. (NYSE: ULS), ein weltweit führendes Unternehmen in der angewandten Sicherheitswissenschaft, gab heute die Übernahme der TesTneT Engineering GmbH bekannt, einem in Deutschland ansässigen führenden Unternehmen für die Prüfung von Wasserstoffkomponenten und -systemen. Durch die Übernahme vertiefen wir unsere Kompetenz im Bereich alternativer Kraftstoffe und stärken unsere Fähigkeit, globale Bemühungen zur Dekarbonisierung zu unterstützen.

Mit seinem Hauptsitz in der Nähe von München und einem zweiten Standort in der Nähe von Vancouver, Kanada, verfügt TesTneT über einen starken globalen Kundenstamm, zu dem der Automobilsektor und führende Erstausrüster von Wasserstoffkomponenten und -systemen gehören.

Wasserstoff spielt eine entscheidende Rolle beim Übergang zu kohlenstoffarmen Transport- und Energiesystemen. Durch die Integration der fortschrittlichen Prüfkapazitäten von TesTneT und dessen tiefen Verständniss für Kundenherausforderungen stärkt UL Solutions seine Position in der Wasserstoffindustrie.

"Wasserstofftechnologie wird zunehmend wichtig im Übergang zu einer nachhaltigen Energiewirtschaft, und als weltweit führendes Unternehmen für Sicherheitswissenschaft bei der Energiewende ist dies ein vielversprechendes Feld für uns", sagte Jennifer Scanlon, President und CEO von UL Solutions. "Die Integration von TesTneT wird es uns ermöglichen, noch enger mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um die sichere Einführung von wasserstoffbasierten Technologien weltweit voranzutreiben."

Das 2009 gegründete Unternehmen TesTneT bietet umfassende Prüfdienstleistungen für verschiedene Wasserstoffspeichersysteme, Tankstellen und deren Komponenten an. Es führt hydraulische Prüfungen, zerstörende Prüfungen, Materialprüfungen und kundenspezifische Prüfungen von Speichertanks durch.

"Das umfangreiche wissenschaftliche Know-how von TesTneT, sein unerschütterlicher Einsatz für Sicherheit und sein tiefes Engagement für starke Kundenbeziehungen machen das Unternehmen zu einer idealen Ergänzung für UL Solutions", sagte Dr. Marius Herr, CEO und Mitgründer von TesTneT. "Wir freuen uns darauf, unsere Kapazitäten und Fähigkeiten in neuen Märkten auszubauen und schließen uns mit Stolz den 15.000 Mitarbeitern der Organisation an, die sich für eine sicherere Welt einsetzen."

Die Transaktion wurde am 8. Juli 2024 abgeschlossen. Die Bedingungen der Transaktion werden zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt gegeben.

UL Solutions

Als weltweit führendes Unternehmen in den angewandten Sicherheitswissenschaften wandelt UL Solutions (NYSE: ULS) für Kunden in mehr als 110 Ländern Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit in Geschäftschancen um. UL Solutions bietet Prüf-, Inspektions- und Zulassungsdienstleistungen zusammen mit Software-Produkten und Beratungsdiensten an, die die Produktinnovation und das Geschäftswachstum unserer Kunden unterstützen. Die Prüfzeichen von UL dienen als anerkanntes Symbol für das Vertrauen in die Produkte unserer Kunden. Sie spiegeln unser unermüdliches Engagement in unsere Mission für eine sichere Welt wider. Wir helfen unseren Kunden, Innovationen zu entwickeln, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, sich auf globalen Märkten und in komplexen Lieferketten zurechtzufinden sowie nachhaltig und verantwortungsbewusst zu wachsen. Unser Wissen Ihr Vorteil.

