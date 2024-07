Eine derart kreative Form der Werbung war in Frankfurt vermutlich noch nie zu sehen. Gegen 20:00 Uhr am Dienstagabend reckten 10.000 Frankfurter ihre Köpfe gen Himmel. Flugzeuge projizierten an den stahlblauen Frankfurter Abendhimmel das Logo eines Tradinganbieters und Brokers - Robomarkets gestartet in Mainz-Finthen hatte man sich diese Art der Werbung passend zur EM überlegt und die Öffentlichkeitswirkung war enorm. Ob im Nordend, auf der Fanmeile oder im Frankfurter Westen - überall bestaunt ...

