Quartalsergebnisse und Prognosen

In der XETRA-Sitzung am Montag legte die Aktie der Deutschen Post (DHL Group) bis 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 39,99 EUR zu. Das Tageshoch wurde mit 40,11 EUR markiert, während der Eröffnungskurs bei 39,73 EUR lag. Insgesamt wurden 470.713 Aktien gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch der Aktie datiert vom 1. August 2023 und beträgt 47,05 EUR, was einem Abstand von 17,64 Prozent zum aktuellen Kurs entspricht. Das 52-Wochen-Tief wurde am 27. Oktober 2023 mit 36,04 EUR erreicht, nur 9,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs.

DHL Group veröffentlichte am 7. Mai 2024 die Ergebnisse des abgelaufenen Quartals, das am 31. März 2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR, während im Vorjahresquartal 0,76 EUR erzielt wurden. Der Umsatz sank um 3,19 Prozent auf 20,25 Mrd. EUR. Analysten gehen davon aus, dass im laufenden Jahr eine Dividende von 1,87 EUR je Aktie ausgeschüttet wird, im Vergleich zu 1,85 EUR im Vorjahr.

Zukünftige Aussichten

Für das zweite Quartal 2024 werden die Ergebnisse am 1. August 2024 erwartet. Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Gewinn von 3,00 EUR je Aktie. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie der Deutschen Post (DHL Group) liegt bei 43,49 EUR.

Mit den jüngsten Kursgewinnen und den anstehenden Quartalsergebnissen bleibt die Aktie der Deutschen Post (DHL Group) im Fokus der Anleger. Experten erwarten, dass der Kurs weiterhin stabile Gewinne aufzeigen wird und das Kursziel von 43,49 EUR in greifbare Nähe rücken könnte.

