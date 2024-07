© Foto: Omar Marques - picture alliance



Die Aktie von Dividendentitel und US-Industrieikone 3M ist am Mittwoch von fallenden Kursen betroffen. Grund ist ein überraschender Personalwechsel.Um die Aktie von 3M ist es in den vergangenen Wochen still geworden. Gemeinsam mit dem Dow-Jones-Index wurde das Papier nicht von der anhaltenden Rekordjagd des von Tech-Werten angetriebenen US-Gesamtmarktindex S&P 500 erfasst. Aktie trat nach einer Reihe von Veränderungen auf der Stelle Seit dem Jahreswechsel steht gegenüber der Gesamtmarktperformance von 17 Prozent daher nur ein Plus von knapp 10 Prozent zu Buche. Gleichzeitig müssen sich Anleger nach dem Spin-off der Gesundheitssparte Solventum auf niedrigere Dividendenzahlungen einstellen. …