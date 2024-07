Deutliche Ertragssteigerung erwartet

Der deutsche Anlagenbauer hat seine Jahresprognose für 2024 aufgrund einer positiven Unternehmensentwicklung im ersten Halbjahr angehoben. Der Konzern erwartet nun eine EBITDA-Marge von 14,9 bis 15,2 Prozent, was über den bisher prognostizierten 14,5 bis 14,8 Prozent liegt. Der Return on Capital Employed (ROCE) wird optimistisch auf 32 bis 35 Prozent geschätzt, während vorherige Erwartungen bei 29 bis 34 Prozent lagen. Die Prognose für organisches Umsatzwachstum bleibt unverändert bei 2 bis 4 Prozent, was die Zuversicht in die Strategie des Unternehmens widerspiegelt.

Marktreaktion und Ausblick

Diese Ankündigung ließ die Aktien des Unternehmens an der Frankfurter Börse zeitweise um 1,18 Prozent auf 39,50 Euro steigen. Marktbeobachter werten dies als positives Signal und einen Vertrauensbeweis in die Fähigkeit des Unternehmens, trotz wirtschaftlicher Herausforderungen solide Ergebnisse zu liefern. Die konkreten Halbjahreszahlen wird der Konzern am 7. August veröffentlichen, was weiteren Einfluss auf die Kursentwicklung haben könnte. Anleger und Analysten blicken daher gespannt auf diesen Termin, um genauere Einblicke in die finanzielle Lage und das Potential des Unternehmens zu erhalten.

