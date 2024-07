DJ Aktien Schweiz fester - Index-Schwergewichte gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit Gewinnen hat der schweizerische Aktienmarkt zur Wochenmitte den Handel beendet - gestützt von den defensiven Schwergewichten. Der Blick sei jedoch schon auf die wichtigen Inflationsdaten aus den USA am Donnerstag gerichtet gewesen, hieß es. Diese könnten Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank geben. US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte am Vortag die Zinssenkungshoffnungen zwar nicht befeuert, aber auch nicht abgewürgt. Seine Aussagen am Berichtstag vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses brachten keine neuen Erkenntnisse. Der Markt rechnet derzeit mehrheitlich für September mit einer ersten Zinssenkung.

Der SMI verbesserte sich um 0,9 Prozent auf 12.151 Punkte und schloss damit praktisch auf Tageshoch. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 10,76 (zuvor: 15,07) Millionen Aktien. Bei den Einzelwerten waren vor allem zinsempfindliche Werte gesucht. Vor diesem Hintergrund verbesserten sich die Aktien der defensiven Index-Schwergewichte Roche, Nestle und Novartis um bis zu 1,8 Prozent. Die Aktie von Swisscom war mit einem Aufschlag von 2,0 Prozent Tagesgewinner im SMI.

Zudem rückt die Berichtssaison stärker in den Fokus. Am Donnerstag werden Partners Group (+1,2%) und Barry Callebaut (+2,0%) Geschäftszahlen vorlegen. Ein erstes Highlight dürfte zudem die Bekanntgabe der Quartalszahlen der großen US-Banken JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup am Freitag liefern. Diese könnten auch den Bankensektor in Europa bewegen.

